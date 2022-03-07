Публикация стала очень популярной в Сети

Любовь домашних питомцев к хозяевам, порой, бывает безграничной. В порыве высоких чувств они готовы простить человеку любые пощипывания и сжимания. Так произошло и собакой, видео с которой опубликовал в TikTok пользователь ruslan_nigmatullin.

На кадрах мужчина крепко берет питомца в захват. Сперва может показаться, что делает он это довольно жестоко. Однако реация собаки говорит сама за себя. Как только мужчина отпустил пса, она нежно прильнула к нему, положив свою лапу на него.

"Она тащится от этого", – объяснил хозяин.

Видео набрало более 186 тысяч лайков от пользователей и почти тысячу комментариев. Некоторые пользователи посчитали, что мужчина был немного груб по отношению к питомцу, а другие отметили, что собака невероятно очаровательна.