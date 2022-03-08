Хозяйка во время мытья питомца решила расспросить его об ощущениях

В ТикТок опубликовали забавный ролик с "говорящим" котом. Хозяйка пушистого зверя решила расспросить его об ощущениях во время купания.

"Кажется ему нормально", – подписала видео автор.



На кадрах кот стоит на задних лапах, а девушка поливает его из душа. Питомец периодически мяукает, при этом звуки похожи на человеческую речь. Кажется, будто он и вправду говорит: "Нормально".

Мокрый кот развеселил подписчиков, они оставили множество забавных комментариев.

"кот вам говорит,, неправильно ты, дядя Фёдор, кота моешь", "Терпит котяра", "Нормально. Потом хана будет тапкам", "навального завёт", -

написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

