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В ТикТок опубликовали забавный ролик с "говорящим" котом. Хозяйка пушистого зверя решила расспросить его об ощущениях во время купания.
"Кажется ему нормально", – подписала видео автор.
На кадрах кот стоит на задних лапах, а девушка поливает его из душа. Питомец периодически мяукает, при этом звуки похожи на человеческую речь. Кажется, будто он и вправду говорит: "Нормально".
@luchy_nika
Кажется ему нормально 😂♬ оригинальный звук - A.l.e.n.a. 778
Мокрый кот развеселил подписчиков, они оставили множество забавных комментариев.
"кот вам говорит,, неправильно ты, дядя Фёдор, кота моешь", "Терпит котяра", "Нормально. Потом хана будет тапкам", "навального завёт", -
написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).
Пока проект находится на стадии обсуждения