"Говорящий" мокрый кот позабавил пользователей - видео

"Говорящий" мокрый кот позабавил пользователей - видео
Фото: pixabay.com
Хозяйка во время мытья питомца решила расспросить его об ощущениях

В ТикТок опубликовали забавный ролик с "говорящим" котом. Хозяйка пушистого зверя решила расспросить его об ощущениях во время купания.

"Кажется ему нормально", – подписала видео автор.  

 На кадрах кот стоит на задних лапах, а девушка поливает его из душа. Питомец периодически мяукает, при этом звуки похожи на человеческую речь. Кажется, будто он и вправду говорит: "Нормально".

@luchy_nika

Кажется ему нормально 😂

♬ оригинальный звук - A.l.e.n.a. 778

Мокрый кот развеселил подписчиков, они оставили множество забавных комментариев.

"кот вам говорит,, неправильно ты, дядя Фёдор, кота моешь", "Терпит котяра", "Нормально. Потом хана будет тапкам",  "навального завёт", -

написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Источник: ТикТок ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний

Пока проект находится на стадии обсуждения

Германия планирует спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение - Der Spiegel

Берлин хочет передать Киеву ПЗРК "Стрела"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей