Минтруд объявил размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Минтруд объявил размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нуждающиеся получат существенную поддержку от государства

Российский лидер Владимир Путин сообщил об утверждении в нашей стране новых детских выплат. Финансовая поддержка от государства будет предоставлена семьям с низким доходом, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет.

Российский главнокомандующий приурочил утверждение нового пособия к Международному женскому дню. Семьи смогут получить денежные средства уже с начала мая. Лидер нашей страны особо отметил, что люди с низкими доходами нуждаются в заботе государства и материальной поддержке. Тем более, в такое сложное время.

Как сообщил руководитель профильного министерства Антон Котяков, российские граждане начнут получать суммы в размере примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Глава Минтруда пояснил, что размер выплаты будет исчисляться от прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте проживания семьи. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% в соответствии с уровнем доходов семейства.

Данные меры направлены на защиту прав и интересов граждан, которые в сложной экономической ситуации столкнулись с большими финансовыми трудностями. Государство делает все необходимое для того, чтобы помочь нуждающимся людям.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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