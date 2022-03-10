По мнению экспертов, западные компании потратили на борьбу с социальной сетью миллионы долларов

Отечественное приложение ЯRUS становится все более популярно среди россиян. Многие рассматриваю новую социальную платформу, как замену заблокированным и ушедшим из российского рынка западным сервисам. Приложение уже стало качественной заменой Facebook, Tik-Tok и Youtube.



Успехи социальной сети ЯRUS не дают покоя крупным зарубежным игрокам. Борьба с российской платформой началась с блокировки ее в Google Market. Вскоре цифровой магазин снял все ограничения из-за их бессмысленности.

Наиболее активно с Запада пытаются совершать так называемые ddos-атаки на платформу ЯRUS. По мнению экспертов, большая часть хакерских-атак исходит из Украины, Америки, Японии и Кореи. Однако этим западные игроки не ограничиваются. Давление на приложение оказывается также со стороны СМИ.

Аналитики уверены, что на борьбу с приложением ЯRUS на Западе уже потратили миллионы долларов. Вот только it-специалистам удается успешно справляться с хакерскими атаками и различными блокировками.

Социальная платформа ЯRUS совмещает в себе новости, видео и музыку. При этом весь контент представлен на бесплатной основе и без рекламных интеграция. Такая доступность и безопасность приложения подкупает пользователей. Их количество на сегодняшний день уже перевалилось за 2 миллиона. На этом руководство платформы не собирается останавливаться и не смотря на хакерские атаки продолжает активно развиваться, привлекая новую аудиторию.