Власти взялись за спасение крупнейшего отечественного производителя лифтов

Власти взялись за спасение крупнейшего отечественного производителя лифтов
Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
Признанное банкротом предприятие возвращается к прежнему графику

Карачаровский механический завод (КМЗ), один из крупнейших в России производителей лифтов, переживает не самые легкие времена. Однако предприятие, включенное властями в список системообразующих для машиностроительной отрасли, не останавливается и продолжает работать.

В условиях массового ухода крупнейших высокотехнологичных компаний из РФ КМЗ предпринимает меры по сохранению собственной работоспособности. К организации деятельности завода приступила новая команда менеджеров, которую возглавил Дмитрий Холев.

1 марта суд признал КМЗ банкротом, а полномочия менеджмента Марата Тохтиева, гендиректора компании, были аннулированы. На какое-то время работа чуть не встала. Спустя 4 дня назначенный на должность управляющего Холев пробился на завод с помощью Росгвардии – пытался помешать ЧОП, которое всячески противодействовало новой администрации. Провел встречу с начальниками отделов и цехов, а также работниками.

Новая команда заявила, что главная задача на заводе – не допустить сокращение рабочих мест и приостановку производственного цикла. В настоящее время КМЗ продолжает выполнять обязательства перед партнерами, осуществляет отгрузку готовой продукции для заказчиков. 

Как уточнили представители нового менеджмента, предприятие постепенно возвращается в прежний рабочий график. Новая команда обнаружила факты многочисленных нарушений со стороны прежнего менеджмента – так, руководство отказывалось передавать Холеву документы с базой 1С. Документация необходима для непрерывности цикла и своевременной выплаты зарплат сотрудникам.

Источник: Эксперт ✓ Надежный источник
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