Останки девушки нашли в Липецке

СМИ пишут о жутком завершении истории с пропавшей в Москве моделью Греттой Ведлер. Тело девушки упаковали в чемодан и запихнули в багажник машины. Автомобиль находился в Липецке.

Напомним, 23-летняя модель таинственно пропала год назад, в последний раз ее видели в столичном отеле. Подозреваемого в убийстве девушки задержали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник. Другие подробности пока неизвестны, официального подтверждения не поступало.

Напомним, к правоохранителям обратился знакомый Гретты – она не выходила на связь. Это случилось в конце февраля прошлого года. Мужчина рассказал, что некий приятель девушки, с которым она встречалась, похитил у нее солидную сумму – 150 тысяч рублей. После кражи в адрес Ведлер посыпались угрозы. Девушку пытались запугать, чтобы отбить желание идти в полицию. Незадолго до исчезновения модель жила в одном из московских отелей.

Поиски Гретты продолжались год, в них задействовали волонтеров "ЛизыАлерт", отмечает "Подъем".



