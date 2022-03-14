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Молдавия возобновит с Россией автобусные рейсы, ранее закрытые из-за начала специальной операции на Украине. Об этом стало известно сегодня, 14 марта.
Однако теперь транспортное сообщение будет проходить в обход Незалежной – маршрут ныне осуществляется через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику. В связи с загрузкой таможенных служб время в пути составляет двое суток, передает телеканал МИР24.
Известно, что отдельные украинские беженцы начали возвращаться домой из Молдавии – в Одессу и Черновцы. В целом же поток миграции в Молдавию из Украины продолжает расти.
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