Молдавия возобновила автобусные рейсы с Россией

Время пути составляет теперь 48 часов из-за загруженности на границах

Молдавия возобновит с Россией автобусные рейсы, ранее закрытые из-за начала специальной операции на Украине. Об этом стало известно сегодня, 14 марта.

Однако теперь транспортное сообщение будет проходить в обход Незалежной – маршрут ныне осуществляется через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику. В связи с загрузкой таможенных служб время в пути составляет двое суток, передает телеканал МИР24.

Известно, что отдельные украинские беженцы начали возвращаться домой из Молдавии – в Одессу и Черновцы. В целом же поток миграции в Молдавию из Украины продолжает расти.

Источник: TVR Moldova ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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