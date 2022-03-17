Еще рано: эксперт призвал россиян отложить замену зимней резины

Пока что на улицах сохраняется гололедица

Замена зимней резины на летнюю возможна лишь при устойчивой среднесуточной температуре, в противном случае водители сильно рискуют. Об этом сообщил автоэксперт, член общественного Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Специалист указал, что пока что менять резину на летний вариант рано – погода еще не установилась в пределах нормы, ночью до сих пор наблюдаются сильные заморозки. А переход "через ноль" – самое опасное и нежелательное для замены резины время. Особенно тогда, когда вы едете по гололедице, пишет "Радио 1".

Что касается столичного климата, то лучше всего дождаться начала апреля. Тогда и можно менять резину.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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