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Трогательная и волнительная история произошла в Жуковском. Кот застрял на дереве, где просидел довольно долгое время – до тех пор, пока его не снял альпинист по имени Валера.
Местные жители снимали процесс на камеру. Валера забрался на самую верхушку березы и снял пушистика. Все происходило в одном из жилых дворов по улице Комсомольская.
Пользователи в комментариях начали раздавать советы, как нужно выманить кота, если тот сидит на верхушке. Кто-то написал, что нужно использовать валериану, другие указали, что поможет только профессинал, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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