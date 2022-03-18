СК устроил проверку после сообщений об отравлении школьников в Щелково

В ситуации разбираются следователи

Правоохранительные органы устроили проверку после сообщения медиа об отравлении школьников в Щелково. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.

Ранее появились данные об отравлении десяти школьников из-за поджога средства от тараканов в уборной общеобразовательного учреждения. Некоторых направили в больницу для допобследования. Как отмечает источник, школьники надышались продуктами горения.

В ситуации разбираются следователи, которые намерены опросить педагогов и учащихся, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: ГСУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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