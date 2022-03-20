Городские власти разработали необходимые меры поддержки

Российской столице удалось в течение последних десяти лет добиться системной модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Власти принимают меры по поддержки отрасли даже в сложных для страны условиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города указал, что для обслуживания жилфонда в Москве администрация создала ряд учреждений, финансируемых городским бюджетом – "Автомобильные дороги" и "Жилищник". В условиях износа коммунальных сетей удалось добиться снижения процента неотремонтированных объектов. Аварии отсутствуют, так как в основном коммунальные сети зарезервированы.

Для поддержки комплекса ЖКХ формируются долгосрочные заказы для отечественных предприятий с выпуском продукции, необходимой для жилищно-коммунальной отрасли. Москва, к примеру, формирует долгосрочные заказы на поставки лифтов и необходимых к ним запасных частей, проводятся централизованные торги по закупке игровых городков для детей, лавочек и иных объектов.

"Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке ЖКХ – важнейшей отрасли, от которой зависит повседневная жизнь Москвы", – заключил мэр.

Как указал градоначальник, у коммунальных предприятий и подрядчиков сохранится возможность для привлечения льготных кредитов, чтобы пополнять оборотные средства.