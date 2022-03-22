Навальный* признан виновным в мошенничестве

Прокуратура потребовала для него 13 лет колонии

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального* виновным в мошенничестве. В ходе заседания было установлено, что он похитил денежные средства граждан во время выборов президента РФ в 2018 году.

Как сообщает АГН "Москва", судья постанавила, что Навальный* совместно с гражданами Волковым и Рубановым совершил мошенничество. По версии следствия, активист присвоил деньги, пожертвованные на избирательную кампанию. При этом мужчина знал, что из-за непогашеной судимости не сможет участвовать в выборах.

Прокуратура требует приговорить Навального* к 13 годам колонии с ограничением свободы на два года и штрафом в 1,2 миллиона рублей, передает RT. Суд примет окончательное решение позднее.

* внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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