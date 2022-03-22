Основатели "Заверните" планируют открыть до 300 точек питания с помощью гранта Мэра

Компания уже занимается рестораном в Калуге

В Москве может появиться ресторанная сеть "Заверните". Основатели уже подали заявку на получение гранта главы города, средства от которого пойдут на развитие площадки сетей быстрого питания, сообщил гендиректор "Заверните" Андрей Щетинин.

Как указал бизнесмен, концепция предлагает блюда, известные по меню одной из популярных американских сетей быстрого питания – куриные крылышки, соусы, целая курица, бургеры из куриного мяса. Однако с более качественным продуктом с экологической точки зрения.

Команда планирует создать порядка 300 точек за несколько лет. Первая уже открывается в Калуге, затем Щетинин нацеливается на столичный рынок.

Средний чек – в пределах цен, сохраняемых в сетях общественного питания американской бургерной. То есть от 300 до 400 рублей. "Заверните" подали заявку на грант в размере около двух миллионов рублей.