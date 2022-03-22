Эксперт "Магнита": новый проект московской службы занятости поможет эффективно нанять сотрудников

Сеть супермаркетов скоординирует усилия с центром по подбору персонала

Региональный руководитель по формату магазинов "Магнит" в московском округе Елена Мазурова заявила, что специалисты из центра "Моя работа" готовы подобрать персонал для сети.

Спикер сообщила, что каждый месяц открываются вакансии для трех тысяч сотрудников – прежде всего, речь идет о продавцах. Однако необходимы и линейные руководители – директоры, товароведы и администраторы. "Магнит" регулярно подает все вакансии и действует в координации со службой занятости. В связи с ростом соискателей на рынке труда сеть решила выйти на новый этап взаимодействия с партнерами.

"Моя работа" выделит сотрудника, который будет работать лишь под потребности "Магнита", – пояснила специалист.

Как объяснила Мазур, новый формат взаимодействия предполагает, что центр занятости "Моя работа" выделит сотрудника, который будет работать только под потребности сети супермаркета. Новый сотрудник погрузится во всю специфику по H&R именно для указанной сети. Кадровик пройдет обучение на всех профильных должностях и обучится всем правилам коммуникации с соискателями.

Кадровый центр "Моя работа" открылся несколько дней назад в Москве по решению мэра города Сергея Собянина. Цель – трудоустройство сотрудников иностранных компаний, которые покидают российский рынок.