Деятельность издания привлекла внимание регулятора

Сегодня, 22 марта, стало известно, о решении экспертов Роскомнадзора вынести официальное предупреждение редакции издания "Новая газета". Информационному ресурсу напомнили о необходимости строго выполнять нормы российского законодательства.



Так, редакции указали на грубое нарушение закона "О средствах массовой информации". В одном из материалов издания упоминается некоммерческая организация, признанная иноагентом на территории Российской Федерации. При этом в статье нет соответствующей маркировки, которую необходимо ставить при упоминании подобного рода организаций.

В регуляторе напомнили: данная маркировка объясняет читателям, что они знакомятся с информацией, которую распространяют в интересах других государств. Эксперты Роскомнадзора потребовали внести необходимые правки в материал и оперативно отчитаться о проделанных корректировках.