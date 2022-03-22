"Новая газета" получила официальное предупреждение от Роскомнадзора

"Новая газета" получила официальное предупреждение от Роскомнадзора
Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / www.globallookpress.com
Деятельность издания привлекла внимание регулятора

Сегодня, 22 марта, стало известно, о решении экспертов Роскомнадзора вынести официальное предупреждение редакции издания "Новая газета". Информационному ресурсу напомнили о необходимости строго выполнять нормы российского законодательства.

Так, редакции указали на грубое нарушение закона "О средствах массовой информации". В одном из материалов издания упоминается некоммерческая организация, признанная иноагентом на территории Российской Федерации. При этом в статье нет соответствующей маркировки, которую необходимо ставить при упоминании подобного рода организаций.

В регуляторе напомнили: данная маркировка объясняет читателям, что они знакомятся с информацией, которую распространяют в интересах других государств. Эксперты Роскомнадзора потребовали внести необходимые правки в материал и оперативно отчитаться о проделанных корректировках.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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