Фигурант провинился публикацией ложных данных о действиях российской армии

Следственный комитет Российской Федерации принял решение о возбуждении уголовного дела против журналиста, публициста и ведущего Александра Невзорова. Он обвиняется в распространении недостоверных данных о действиях ВС России, говорится на официальном портале правоохранительного ведомства.

Согласно приведенным данным, в марте 2022 года Невзоров разместил в социальных сетях заведомо ложную информацию, где утверждалось, что российские войска якобы умышленно обстреляли родильный дом в Мариуполе. В своих публикациях журналист ссылается на украинские средства массовой информации.

Правоохранительные органы возбудили в отношении ведущего уголовное дело по статье 297.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за которое составляет до десяти лет лишения свободы.

Как отмечает источник, Минобороны России официально объявило о ложности распространенных сведений, о которых говорится выше. Сейчас органы принимают меры по установлению местонахождения фигуранта – СК намерен провести с подозреваемым действия следственного и процессуального характера.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проверке публикаций Невзорова на предмет наличия содержания экстремистского характера в материалах, посвященных специальной операции российской армии на Украине. Автор обращения заявил, что ведущий размещал в соцсетях фейки, которые были направлены против спецоперации российских ВС.