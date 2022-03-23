Русский Халк установил новый мировой рекорд

Силач продемонстрировал невероятную мощь

Знаменитый российский силач Сергей Агаджанян, прославившийся на буксировке крупногабаритной техники, установил очередной рекорд. Общественности рекордсмен известен по прозвищу Русский Халк.

Как отмечает интернет-издание "Радио 1", на этот раз русскому силачу удалось сдвинуть с места и отбуксировать целых три автобуса, на которых предварительно спустили колеса.

Сайт "Подмосковье сегодня" добавляет, что таким образом Агаджанян установил новый мировой рекорд. Общий вес техники составил около 16 тонн. Для того чтобы побить прежний рекорд, Русскому Халку потребовалось всего 25 секунд.

Источник: Минспорт Московской области ✓ Надежный источник
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