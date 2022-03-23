Разыскиваемый следствием Невзоров обнаружен за границей - СМИ

Разыскиваемый следствием Невзоров обнаружен за границей - СМИ
Александр Невзоров. Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист успел покинуть Россию

Решение Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении известного российского журналиста Александра Невзорова наделало много шума. Журналиста подозревают в умышленном распространении недостоверной информации о действиях Армии России. После начала разбирательств следователи приступили к поиску фигуранта дела. Однако сейчас в прессе появилась информация о том, что Невзоров находится за пределами нашей страны.

Такими данными с журналистами РИА "Новости" поделились источники в правоохранительных органах. Корреспондентам рассказали, что конкретная страна пребывания журналиста пока не известна, однако, по всей видимости, Родину он спешно покинул.

Позже в Telegram-канале информационного агентства появился комментарий супруги журналиста. По словам Лидии Невзоровой, в данный момент известный телеведущий находится на территории Израиля. При этом возлюбленная репортера подчеркнула, что данная поездка не является бегством, а была запланирована заранее.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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