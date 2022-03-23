Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Мадлен Олбрайт. Фото: Tobias Hase/dpa/www.globallookpress.com
Политик скончалась на 85-м году жизни

Сегодня, 23 марта, стало известно о печальном для Соединенных Штатов Америки событии. Этот мир покинула хорошо известная и за пределами США государственная деятельница Мадлен Олбрайт. Земной путь политика оборвался в возрасте 84 лет. О трагическом происшествии сообщила семья Олбрайт.

Знаменитая американка стала 64-м по счету государственным секретарем Соединенных Штатов. Также она удостоилась чести быть первой женщиной на таком высоком посту. Сообщается, что причиной смерти экс-госсекретаря США стал рак.

Напомним, находясь на высокой должности, Мадлен Олбрайт позволяла себе высказывания следующего содержания: "У России слишком много природных богатств. Это несправедливо" и "В России слишком много богатств для одной страны".

Пост госсекретаря американка занимала в период с 1997-го по 2001-й годы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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