Политик скончалась на 85-м году жизни

Сегодня, 23 марта, стало известно о печальном для Соединенных Штатов Америки событии. Этот мир покинула хорошо известная и за пределами США государственная деятельница Мадлен Олбрайт. Земной путь политика оборвался в возрасте 84 лет. О трагическом происшествии сообщила семья Олбрайт.



Знаменитая американка стала 64-м по счету государственным секретарем Соединенных Штатов. Также она удостоилась чести быть первой женщиной на таком высоком посту. Сообщается, что причиной смерти экс-госсекретаря США стал рак.

Напомним, находясь на высокой должности, Мадлен Олбрайт позволяла себе высказывания следующего содержания: "У России слишком много природных богатств. Это несправедливо" и "В России слишком много богатств для одной страны".

Пост госсекретаря американка занимала в период с 1997-го по 2001-й годы.