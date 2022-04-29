Ничего необычного, уверяют зоологи

Жители Балашихи с изумлением увидели лося на одной из улиц – животное спокойно ходило по парковке. Позднее в Сети появилось видео с сохатым.

Зоологи объяснили, что рядом с городом находится национальный парк "Лосиный остров". А весной и осенью лоси проявляют самую большую активность в передвижениях – из-за размножения и расселения молодых животных, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

К незваным лесным гостям лучше близко не подходить – не стоит пугать и провоцирвоать диких животных, предупреждают зоологи.