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Жители Балашихи с изумлением увидели лося на одной из улиц – животное спокойно ходило по парковке. Позднее в Сети появилось видео с сохатым.
Зоологи объяснили, что рядом с городом находится национальный парк "Лосиный остров". А весной и осенью лоси проявляют самую большую активность в передвижениях – из-за размножения и расселения молодых животных, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
К незваным лесным гостям лучше близко не подходить – не стоит пугать и провоцирвоать диких животных, предупреждают зоологи.
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