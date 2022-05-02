Не все питомцы боятся воды, как оказалось

Котики – существа довольно своенравные и не всегда предсказуемые. А одна из особенностей наших питомцев – хроническая нелюбовь к воде. Хотя на практике оказывается так, что большинство из них – самые искусные пловцы.

Одно дело, когда коту не нравится стремление хозяина засунуть его в ванну и помыть шампунем. Да и потом, в домашнем тепле мерзнуть по непонятным причинам совершенно не хочется. И мокрая шерсть пахнет гораздо сильнее, отпугивая жертву.

Но совершенное другое, когда можно оказаться на природе и выбраться из четырех стен. Тут кошачьи чувствуют себя просто прекрасно и готовы изменить своим домашним привычкам.

Вот и на одном из видеороликов кот плавает, наслаждаясь морской водой. Бороздит водные пространства под пристальным взглядом хозяина и рядом с берегом, но так, что многие удивляются: оказывается, кошачьи здорово плавают.

И не сказать, что пушистику это не нравится – совсем наоборот. Чувствует он себя, кажется, вполне хорошо и ни на что не жалуется.

А ранее мы рассказывали об умилительном лабрадоре, который решил, что он – маленький щенок.