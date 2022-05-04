Осторожность никогда не бывает лишней

В последнее время масса россиян проявляет интерес к теме защиты своего жилища. Как указал глава отделения одного из отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве Александр Кузин, воры способы определить отсутствие хозяев дома по почтовому ящику – если он переполнен, в квартире никого нет.

Поэтому перед отъездом собственникам настоятельно рекомендуется убирать всю корреспонденцию. Однако это не все. Воры не выбирают жилиза наугад – они тщательно прорабатывают план.

Окна необходимо оборудовать решетками или рольставнями, установить "умные" датчики, которые реагируют на разбитые стекла или отжатие рамы при попытке пробраться в окно.

Всегда обращайте внимание, какая криминогенная обстановка в вашем районе и учитывайте, что безопасность во многом определяется отношениями с соседями, чтобы те сразу же сообщили о появлении посторонних людей. Помогает также кодовая дверь или ограждение территории.

О своем долгом отсутствии в социальных сетях также не стоит сообщать – особенно если в квартире имеются ценные предметы.