Трио выуживало рыбу сетью

Жители Москоской области заметили на одном из водоемов двух мужчин с ребенком, которые ловили рыбу с помощью сети в резиновой лодке. Видеозапись успела разойтись по местным пабликам.

Кое-кто из комментаторов заявил, что вместо съемок необходимо было вызвать правоохранительные органы. Однако остальные указали, что видео можно использовать в качестве улики.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ловля рыбы сетью в РФ запрещена. Нарушение правил грозит штрафом до 5 тысяч рублей.



