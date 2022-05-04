На одном из подмосковных водоемов поймали браконьеров с ребенком

Трио выуживало рыбу сетью

Жители Москоской области заметили на одном из водоемов двух мужчин с ребенком, которые ловили рыбу с помощью сети в резиновой лодке. Видеозапись успела разойтись по местным пабликам.

Кое-кто из комментаторов заявил, что вместо съемок необходимо было вызвать правоохранительные органы. Однако остальные указали, что видео можно использовать в качестве улики.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ловля рыбы сетью в РФ запрещена. Нарушение правил грозит штрафом до 5 тысяч рублей.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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