Потрошитель мусора из Подмосковья устроил свалку на улице на радость местным жителям

Мужчина превращает кварталы в отхожее место и плюет на общественные правила

Жители села Подмошье в Дмитровском городском округе Подмосковья увидели, как неизвестный потрошит мусорные баки у магазина. На ролике мужчина швыряет на землю банки из алюминия, которые растаптывает ногой. 

Многие решили, что так герой дня решил заработать себе на жизнь. Остальные указали, что такая инициатива не вполне понятна – ведь другие отходы мужчина разбрасывал в стороне.

Некоторые отметили, что мужчина не только собирает мусор, но и сам его раскидывает. Поэтому кое-кому нужно действовать аккуратнее, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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