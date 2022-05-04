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Жители села Подмошье в Дмитровском городском округе Подмосковья увидели, как неизвестный потрошит мусорные баки у магазина. На ролике мужчина швыряет на землю банки из алюминия, которые растаптывает ногой.
Многие решили, что так герой дня решил заработать себе на жизнь. Остальные указали, что такая инициатива не вполне понятна – ведь другие отходы мужчина разбрасывал в стороне.
Некоторые отметили, что мужчина не только собирает мусор, но и сам его раскидывает. Поэтому кое-кому нужно действовать аккуратнее, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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