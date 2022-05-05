Жители Подмосковья массово обменивают старые покрышки на растения

В регионе бдительно следят за состоянием окружающей среды

В середине прошлого месяца в Подмосковье стартовала акция "Зеленый обмен". В рамках мероприятия, направленного на защиту окружающей среды, местные жители сдают старые покрышки в спецпункты приема, а вместо них им выдают саженцы.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", к настоящему моменту жители уже 43 городских округов активно подключились к данной акции. За прошедшие недели было утилизировано порядка 2,4 тысячи покрышек автомобилей общим весом около 240 тонн.

За сознательную гражданскую позицию люди получили примерно столько же цветов и саженцев зеленых насаждений.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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