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В середине прошлого месяца в Подмосковье стартовала акция "Зеленый обмен". В рамках мероприятия, направленного на защиту окружающей среды, местные жители сдают старые покрышки в спецпункты приема, а вместо них им выдают саженцы.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", к настоящему моменту жители уже 43 городских округов активно подключились к данной акции. За прошедшие недели было утилизировано порядка 2,4 тысячи покрышек автомобилей общим весом около 240 тонн.
За сознательную гражданскую позицию люди получили примерно столько же цветов и саженцев зеленых насаждений.
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