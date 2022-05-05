Пользователи Сети попытались разобраться в причинах необычного явления

Житель подмосковного Красногорска устроил бурную дискуссию в интернет-пространстве. Темой для обсуждения стала необычная картина, которую он увидел в местном пруду. Там на небольшой площади скопилось огромное количество лягушек.



Некоторые люди серьезно удивились из-за нашествия земноводных. Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", нашлись любители природы, которые догадались, что у лягушек начался брачный сезон, именно поэтому они устроили сходку в пруду.

Известно, что в такое время на прудах могут собираться тысячи особей. Самцы громким кваканьем обращают на себя внимание самок, после чего образуются пары.