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Житель подмосковного Красногорска устроил бурную дискуссию в интернет-пространстве. Темой для обсуждения стала необычная картина, которую он увидел в местном пруду. Там на небольшой площади скопилось огромное количество лягушек.
Некоторые люди серьезно удивились из-за нашествия земноводных. Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", нашлись любители природы, которые догадались, что у лягушек начался брачный сезон, именно поэтому они устроили сходку в пруду.
Известно, что в такое время на прудах могут собираться тысячи особей. Самцы громким кваканьем обращают на себя внимание самок, после чего образуются пары.
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