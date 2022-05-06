Песика взяли в стеклянный плен

Во многих семьях пушистые товарищи занимают почетное место полноправного жителя квартиры. Безмерно любимые хозяевами собаки и коты постоянно поражают своих владельцев необычным поведением. Чаще всего людей умиляют выходки четвероногих товарищей, однако иногда они ведут себя достаточно агрессивно. Для того чтобы справиться со вспышкой ярости мелкого, но весьма воинственного чихуахуа, одному семейству пришлось привлечь большую стеклянную вазу.



Дело в том, что пушистый проказник никак не соглашался на не самую приятную процедуру по стрижке когтей. Маленький воин злобно огрызался и всячески пытался вывернуться из рук заботливых хозяев. В итоге владельцам маленького агрессора пришлось пойти на крайние меры. Для того чтобы обезвредить злобного пушистика, они привлекли стеклянную вазу.

Защитный стеклянный шлем водрузили на голову оскалившегося песика. В такой позе зубы злобного пушистика были безопасны для людей, решивших подстричь его коготки. Забавное зрелище бессильно рычащего пса в стеклянном плене заставило пользователей интернет-пространства хохотать.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором несчастный хаски страдал от одиночества.