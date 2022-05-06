В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Ожидается сильный ветер

"Желтый" уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и области из-за сильного ветра, дождя и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Как объяснили специалисты, "желтый" уровень означает потенциальную опасность погоды. С 6 по 8 мая в российской столице действует предупреждение о дожде, передает "Радио 1".

В указанный период в городе ожидается сильный ливень, в области – сильный ветер. Также ожидается гроза.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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