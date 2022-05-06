Егор Перегудов станет новым худруком Театра Маяковского

Выпускник мастерской Женовача вступит в должность уже 13 мая

Егор Перегудов станет художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Выпускник мастерской Сергея Женовача вступит в должность в скором времени – 13 мая. Предложение о его кандидатуре поступило от самой театральной труппы. Департамент культуры Москвы инициативу поддержал.

Перегудов понимает уровень ответственности на новой должности – речь идет об уникальном учреждении, в котором тесно переплетены имена великих режиссеров прошлого, таких как Гончаров, Мейерхолд и Попов. Сам будущий худрук окончил ГИТИС, в котором преподает двенадцать лет. Предложение возглавить театр считает для себя честью и не скрывает, что для него это– огромная радость.

Артист театра имени Маяковского Игорь Костолевский заявил, что Перегудов – достойный продолжатель традиций русского театра. Его назначение на пост станет примером преемственности и связи между целыми поколениями. А опыт кандидата в управленческой сфере (Перегудов работал над организацией празднования столетия РАМТ) – неоценимое преимущество в преддверии грядущего сезона Театра имени Маяковского.

Егор Перегудов – театральный режиссер и педагог, лауреат премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", а также обладатель премии "Хрустальная Турандот". В настоящее время работает главрежиссером Российского академического молодежного театра.