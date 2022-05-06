Егор Перегудов станет новым худруком Театра Маяковского

Егор Перегудов станет новым худруком Театра Маяковского
Фото: АГН "Москва"
Выпускник мастерской Женовача вступит в должность уже 13 мая

Егор Перегудов станет художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Выпускник мастерской Сергея Женовача вступит в должность в скором времени – 13 мая. Предложение о его кандидатуре поступило от самой театральной труппы. Департамент культуры Москвы инициативу поддержал.

Перегудов понимает уровень ответственности на новой должности – речь идет об уникальном учреждении, в котором тесно переплетены имена великих режиссеров прошлого, таких как Гончаров, Мейерхолд и Попов. Сам будущий худрук окончил ГИТИС, в котором преподает двенадцать лет. Предложение возглавить театр считает для себя честью и не скрывает, что для него это– огромная радость.

Артист театра имени Маяковского Игорь Костолевский заявил, что Перегудов – достойный продолжатель традиций русского театра. Его назначение на пост станет примером преемственности и связи между целыми поколениями. А опыт кандидата в управленческой сфере (Перегудов работал над организацией празднования столетия РАМТ) – неоценимое преимущество в преддверии грядущего сезона Театра имени Маяковского.

Егор Перегудов – театральный режиссер и педагог, лауреат премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", а также обладатель премии "Хрустальная Турандот". В настоящее время работает главрежиссером Российского академического молодежного театра.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей