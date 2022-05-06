Курьеры из Реутова поймали профессиональную воровку велосипедов

Женщина пустила в ход слезы и начала давить на жалость

Беременная женщина из Реутова попыталась угнать велосипед, однако была поймана владельцем, который заснял все на камеру. Вместо признания вины неудачница начала устраивать драму со слезами Дама успела облететь местные телеграм-каналы.

Разжалобить курьеров воровке не удалось, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, это не первая проделка героини – она засветилась еще на одной записи, где видно, как ловко увозит припаркованный велосипед.


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