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Беременная женщина из Реутова попыталась угнать велосипед, однако была поймана владельцем, который заснял все на камеру. Вместо признания вины неудачница начала устраивать драму со слезами Дама успела облететь местные телеграм-каналы.
Разжалобить курьеров воровке не удалось, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, это не первая проделка героини – она засветилась еще на одной записи, где видно, как ловко увозит припаркованный велосипед.
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