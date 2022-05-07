Ремонтные работы заняли более полутора лет

Глава столичной администрации Сергей Собянин сообщил, что важная часть транспортной инфраструктуры российской столицы – станция метро "Рижская" открыта после реконструкции. Профильные специалисты трудились над станцией свыше полутора лет.



Известно, что "Рижская" была построена более шести десятилетий назад. Первые пассажиры спустились в подземку на этой станции в 1958-м году. Как подчеркнул Собянин, рабочим пришлось фактически по новой прокладывать гидроизоляцию стометрового эскалаторного хода.

После завершения ремонтных работ на этой станции функционируют четыре эскалатора, вместо прежних трех. Таким образом, вместимость возросла на 30%, что существенно увеличит комфорт пользователей столичной подземки. К слову, в Белокаменной уже шесть станций метрополитена, где после реконструкции добавили еще один эскалатор.

Также на отремонтированной станции увеличили количество турникетов, что позитивно сказалось на пропускной способности "Рижской". Кроме того, эксперты поработали над внешним видом станции, теперь пассажирам не придется "любоваться" проводами и трубами, которые раньше опутывали подземку.

Специалисты сохранили исторический облик станции: износившиеся элементы прошли реконструкцию, а утраченные бережно восстановили. Как подчеркнул мэр Москвы, капитальные работы позволят как минимум 30 лет не проводить на станции серьезных ремонтов.