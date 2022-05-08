Значки, ленты и флажки: участники шествия "Бессмертного полка" получат праздничную атрибутику

Значки, ленты и флажки: участники шествия "Бессмертного полка" получат праздничную атрибутику
Фото: www.pixabay.com
Кроме того, на мероприятии всем желающим будут раздавать воду

День Победы является одним из важнейших праздников для всех жителей нашей страны. 9 мая в российской столице состоится полюбившаяся многим акция памяти "Бессмертный полк". Все участники торжественного мероприятия смогут получить праздничную атрибутику. Для этих целей заранее подготовили более 1,3 миллиона флажков, пилоток, лент с флагом нашей страны, а также легендарных георгиевских лент.

Кроме того, для раздачи на торжественном мероприятии заготовили 10 тысяч латунных значков с изображением Георгия Победоносца. На памятных сувенирах нанесена надпись "Бессмертный полк России".

В организации мероприятия активное участие принимают волонтеры. Добровольцы оперативно помогут людям при возникновении любых вопросов.

Сообщается, что во время памятного шествия по центру российской столицы колонна участников пронесет несколько растяжек с надписью "Бессмертный полк". 

Протяженность маршрута шествия составляет 7 км по центральным улицам Белокаменной. Участники акции пройдут по главным улицам столицы, а также сердцу Москвы – Красной площади.

Акция стартует в 15:00 9 мая. Участникам необходимо прийти на место встречи в 12:00. Сборы будут организованы на выходах станций метрополитена "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская". Для того чтобы поучаствовать в "Бессмертном полке", необходимо вовремя подойти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой войны против фашистов.

По предварительным подсчетам, в торжественном мероприятии поучаствуют более миллиона человек.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
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