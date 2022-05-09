Миллиардер предрек планете настоящую встряску

Повышение по всему миру процентных ставок может в один прекрасный момент вылиться в глобальный экономический спад, считает миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Предприниматель оценивает текущее состояние событий на Украине как весьма серьезное событие, которое по уровню ущерба для мировой экономики куда более болезненно в сравнении с последствиями пандемии коронавируса.

"Биржевые медведи", считает миллиардер (участники рынка, зарабатывающие на биржевых падениях путем продажи ценных бумаг), имеют для этого все весомые аргументы.



Конфликт на Украине, указывает Гейтс, привел к росту стоимости сырья, усугублению проблем с логистикой и росту государственных долгов. Попытки официальных лиц, профильных ведомств сдержать инфляцию вылились в повышение процентных ставок.

Ранее Гейтс предрекал скорое восстановление мировой экономики от последствий пандемии. Тогда же предприниматель заявил, что острая фаза коронавируса минует уже в 2022 году, несмотря на появления дельта-штамма, который отличался высокой степенью контагиозности.