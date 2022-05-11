Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

В первый месяц лета ожидаются три нерабочих дня подряд

В первый месяц лета россиян ожидают трехдневные выходные – они продлятся с 11 по 13-е июня, о чем свидетельствуют данные производственного календаря на текущий год.

День России, празднуемыйе 12 июня, относится к нерабочим дням. Так как он в этом году выпадает на воскресенье, следующий за ним понедельник будет нерабочим, передает телеканал "360".

В Роструде напоминают, что нерабочий день не может быть причиной для понижения заработной платы сотудника, который получает оклад.


 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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