Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
В первый месяц лета россиян ожидают трехдневные выходные – они продлятся с 11 по 13-е июня, о чем свидетельствуют данные производственного календаря на текущий год.
День России, празднуемыйе 12 июня, относится к нерабочим дням. Так как он в этом году выпадает на воскресенье, следующий за ним понедельник будет нерабочим, передает телеканал "360".
В Роструде напоминают, что нерабочий день не может быть причиной для понижения заработной платы сотудника, который получает оклад.
О планах Пекина разузнали американские журналисты