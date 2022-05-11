Перестройка однополярного мира устраивает не всех

Западные государства преследуют цель по отмене Российской Федерации как целого народа, чтобы в итоге стереть всю огромную страну с лица земли, считает известный сербский режиссер и актер Эмир Кустурица.

Артист заявил журналистам, что аналогичные цели Запад преследует и в отношении Сербии. Кустурица помнит по годам своей молодости события во Вьетнаме, Ираке, а позднее – в Ливии, Афганистане и Сирии. Теперь же Соединенные Штаты нацелились на русских и сербов.

Режиссер полагает, что Соединенные Штаты даже могут устроить "ограниченную ядерную войну" для воплощения задуманного. Западные лидеры, добавил режиссер, еще в годы существования СССР собирались уничтожить весь Союз. К примеру, к концу 1950-х годов Уинстон Черчилль с президентом США Гарри Трумэном разрабатывали план по ядерному уничтожению СССР с привлечением НАТО и немецких военнопленных, пишет "Пятый канал".

В культурном поле Россию также пытаются выжечь: пример тому – увольнение российского дирижера Валерия Гергиева из Мюнхенского оркестра.