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Автовладелец из Каширы получил весьма странный "подарок" от неизвестного недоброжелателя: в ручку его авто положили мертвую крысу. Хозяин машины так и не раскрыл суть такого послания.
В социальных сетях, куда разместили ролик, пользователи посчитали, что кто-то решил таким образом намекнуть мужчине на его моральные качества, передает интернет--издание "Подмосковье Сегодня".
Юристы же указывают, что убийство животных привлекается по статье. Если же авто причинен ущерб, можно обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.
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