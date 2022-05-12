Жителю Подмосковья оставили "сюрприз" в виде мертвой крысы в машине

Анонима так и не раскрыли

Автовладелец из Каширы получил весьма странный "подарок" от неизвестного недоброжелателя: в ручку его авто положили мертвую крысу. Хозяин машины так и не раскрыл суть такого послания.

В социальных сетях, куда разместили ролик, пользователи посчитали, что кто-то решил таким образом намекнуть мужчине на его моральные качества, передает интернет--издание "Подмосковье Сегодня".

Юристы же указывают, что убийство животных привлекается по статье. Если же авто причинен ущерб, можно обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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