Уже отобраны названия для улиц и станций метро

Московская мэрия часто обращается к гражданам, у которых просит помощи для решения важнейших вопросов, касающихся города. Платформа "Активный гражданин" обеспечивает такую возможность в виде активной обратной связи. Недавно жители столицы выбрали с ее помощью названия улиц и станций городского метрополитена, проголосовав на онлайн-площадке.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно подвел итоги голосования, рассказав о создании кинематографического квартала в городе. Новая зона будет обустроена в Раменках. Отобраны целых 28 наименований для объектов: тринадцать улиц и пятнадцать станций метро. Именно в Раменках и находится знаменитый "Мосфильм", который работает уже более 90 лет.

Так, новые улицы назовут в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова и многих других знаменитостей, прославивших отечественный кинематограф.