В Липецке и Уфе построят центры радионуклидной терапии

В Липецке и Уфе построят центры радионуклидной терапии
Фото: www.pixabay.com
Соответствующее разрешение предоставили эксперты "Главгосэкспертизы"

Специалисты "Главгосэкспертизы РФ" одобрили проекты "Русатома Хэлскеа" по строительству центров радионуклидной терапии в Уфе и Липецке. Центры ядерной медицинской помощи начнут возводить уже в этом году.

Известно, что объем инвестиционных вложений на реализацию каждого из двух проектов составляет не менее 1,3 миллиарда рублей. Медицинские центры будут построены в рамках инвестиционных контрактов между "Русатом Хэлскеа" и администрациями Башкортостана и Липецкой области.

Появление современных центров по оказанию медицинской помощи является частью реализации задач, поставленных в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Такие объекты позволят существенно повысить качество оказания медицинской помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. За год каждый из центров сможет оказать порядка трех тысяч медицинских услуг местным жителям, а также пациентам из соседних субъектов. Люди смогут лечиться в новых современных учреждениях уже в 2024-м году.

Как подчеркнул глава "Русатома Хэлскеа" Игорь Обрубов, использование технологий ядерной медицины позволит оказать пациентам квалифицированную и эффективную медицинскую помощь. Современные центры станут одними из лучших в России.

"Русатом" является компанией, которая долгие годы развивает технологии ядерной медицины. В будущем организация планирует создать специализированную экосистему в сфере заботы о здоровье населения.

Государственная корпорация "Росатом", куда входит "Русатома Хэлскеа", является одним из пяти крупнейших мировых поставщиков продукции, которая применяется в диагностике и лечении раковых заболеваний.

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