Граждане открывают для себя просторы необъятной Родины

В прошлом году свыше трети граждан России стали чаще путешествовать по стране автотранспортом в сравнении с 2020-м годом, указали опрошенные специалисты. Свыше половины (52%) провели зимний отпуск, открыв для себя такие направления, как Крым, Северный Кавказ, Карелия, Алтай и Сибирь.

Опрошенные респонденты – 48 процентов – выбирают для себя путешествия на собственном авто. 16 процентов отправляются в поездку на машине, взятой у друзей.

Как отмечают эксперты, перед началом поездки нужно позаботиться о техсостоянии машины, провести ее плановый осмотр. Стоимость такой процедуры для базовой иномарки в стране обходится примерно в 3-4 тысячи рублей.

Самая частая поломка в дорогах – неполадки в перегретом двигателе или трансмиссии. Не менее распространены проблемы в топливной системе, тормозах или запуске двигателя.

После проверки состояния авто обратите внимание на комфорт – купите все необходимые аксессуары, инструменты и портативный насос для подкачки шин. Многие советуют приобрести автохолодильник, сетки для боковых стекол, которые создадут тень в автомобиле – это особенно актуально в летний период, указывают специалисты.