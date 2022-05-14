Удивительная собака-кенгуру поразила народ - видео

Удивительная собака-кенгуру поразила народ - видео
Фото: www.pixabay.com
Пушистая продемонстрировала необыкновенные навыки

Четвероногие любимцы часто привлекают к себе внимание общественности. Удивительные видеоролики с выходками хвостатых набирают огромное количество просмотров в социальных сетях.

На этот раз настоящий фурор в интернет-пространстве произвел пес, который возомнил себя кенгуру. Удивительно, но огромная собака каким-то образом научилась подпрыгивать на весьма внушительную высоту.

Самым забавным является тот факт, что, судя по всему, именно такой способ передвижения по дорогам представляется мохнатой самым удобным. На протяжении нескольких метров собака только и делала, что прыгала. Такая необычная прогулка хозяйки и ее пушистой подруги попала на видеокамеру.

Удивительное поведение собакена вызвало бурную реакцию в интернет-пространстве. Люди от души поставили смайлики забавной псинке и подивились ее необычным талантам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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