Лавров пошутил о своем брачном долге - видео

Лавров пошутил о своем брачном долге - видео
Фото: Li Zhenbei/XinHua/www.globallookpress.com
Дипломат решил разбавить градус встречи

Сегодня, 14 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Помимо беседы на важные темы, дипломат старался разбавить серьезный градус встречи легкими шутками. 

"Есть священный долг, который министр выполняет неизменно. Не знаю, как с другими, а с этим мы можем засвидетельствовать", – начал речь модератор и журналист Федор Лукьянов.

В этот момент глава российского МИД с небольшим недоумением спросил у него вне микрофона "Вы про супружеский что-ли?". 

"Про супружеский мы с вами потом поговорим", – ответил журналист.

После Сергей Лавров с усмешкой произнес "Ну ладно". Видео-отрывок с Ассамблеи приводит Telegram-канал URA.RU.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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