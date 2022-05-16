Двойник Ким Чен Ына превратил в балаган избирательную кампанию в Австралии

Двойник Ким Чен Ына превратил в балаган избирательную кампанию в Австралии
Ким Чен Ын. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Избавиться от "корейского лидера" было не так-то просто

Скандальное событие произошло в Австралии. Там известный артист, похожий на главу Северной Кореи Ким Чен Ына ворвался на мероприятие, организованное в рамках избирательной кампании австралийского премьер-министра Скотта Моррисона.

Двойник вождя Корейской Народно-Демократической Республики проник на пресс-конференцию, на которой присутствовали Моррисон, а также парламентарий Глэдис Лю. Неожиданное появление "высокопоставленного корейца" привело к большому переполоху.

Помощник австралийского премьер-министра Ник Криви пытался выгнать артиста, однако тот резко ему ответил, что мол, чиновнику негоже давать указания верховному лидеру целого государства.

Когда артиста, известного под именем Говард Икс, все же удалось выпроводить, участники мероприятия подчеркнули, что не станут отвлекаться на грязные игры соперников. По некоторым данным, провокационное явление "Ким Чен Ына" организовал претендент на место в сенате от штата Квинсленд Дрю Павлоу, сообщает интернет-издание "МИР24".

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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