Соответствующее распоряжение сделал глава российского субъекта

Руководитель Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул необходимость быстро информировать местных жителей о сроках планового отключения горячего водоснабжения. В данном российском регионе период плановых отключений стартует 1 июня.



Губернатор обратил особое внимание на то, что все жители Московской области должны четко понимать, в какой именно период в их домах перестанет идти горячая вода, отмечает "Радио 1". Оперативное информирование поможет людям с максимальным комфортом пережить неудобный период.

При этом Воробьев отметил, что сейчас срок отключения горячей воды нужно сократить до 10 дней. Также известно, что некоторые современные котельные и вовсе не будут отключать, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".