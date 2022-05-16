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Руководитель Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул необходимость быстро информировать местных жителей о сроках планового отключения горячего водоснабжения. В данном российском регионе период плановых отключений стартует 1 июня.
Губернатор обратил особое внимание на то, что все жители Московской области должны четко понимать, в какой именно период в их домах перестанет идти горячая вода, отмечает "Радио 1". Оперативное информирование поможет людям с максимальным комфортом пережить неудобный период.
При этом Воробьев отметил, что сейчас срок отключения горячей воды нужно сократить до 10 дней. Также известно, что некоторые современные котельные и вовсе не будут отключать, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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