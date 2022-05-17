Усатый профессионально проработал спину хозяина

Пушистые члены семейства иногда бывают весьма полезными. Обычно хвостатые и усатые ограничиваются тем, что радуют владельцев странными выходками и умиляют их своим поведением. Однако есть и весьма трудолюбивые хвостатики. Так, необычный кот-массажист произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.



Оказалось, крупный серый кот обладает навыками массажиста. Такие умение пришлись весьма кстати его хозяину. Мощный бородатый мужчина с лысой головой явно много трудится и с большим удовольствием приходит на сеанс массажа к своему четвероногому товарищу.

Стоит отметить, что котофей профессионально подошел к вопросу. Мягкими лапками он тщательно проработал спину своего владельца. Судя по выражению лица мужчины, кот знает свое дело. Заботливый серый котик старательно разминает лапками перетруженную спину хозяина.

Такое внимание со стороны четвероногого товарища заставило пользователей интернет-пространства по-доброму позавидовать его владельцу.