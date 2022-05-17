Исправительные места постоянно привлекают внимание общественности

Проживающие в Калужской области люди вынуждены частенько читать в прессе разгромные статьи про деятельность местной исправительной колонии № 5. К сожалению, расположенный в городе Сухиничи объект славится далеко не образцово-показательной деятельностью. Напротив, сотрудники этого учреждения постоянно фигурируют в уголовных делах и различных разборках.



Некоторое время назад произошла очередная скандальная история. В конце зимы под Калугой задержали двух женщин. Несчастных, а также их отца, находящегося в колонии № 5, обвинили во взяточничестве.

Следователи утверждают, что россиянки хотели дать работнику колонии в Сухиничах взятку в размере 300 тысяч рублей для того, чтобы содержание их родственника было более комфортабельным. Однако сотрудник доблестно отказался от сделки.

Впрочем, местные жители уверены, что дело нечисто. Многие утверждают, что несчастных россиянок могли подставить, и требуют провести расследование в отношении руководства колонии. Бдительных граждан удивил тот факт, что всего пару лет назад работник этой же колонии уже попадался на взятке.

В 2020-м году 29-летний работник колонии №5 был осужден за получение взятки. Ему дали два года условно, а также выписали штраф на 60 тысяч рублей. Парень "подрабатывал" тем, что проносил на режимную территорию мобильники и другие запрещенные предметы.

При этом любопытно, что всего год назад в калужской колонии № 4 начальника исправительного учреждения обвинили в получении взятки в размере как раз 300 тысяч рублей.

Бдительные граждане считают, что сумма в 300 тысяч рублей может быть фиксированной таксой за какие-то услуги работников колоний. Если эта мысль является верной, можно предположить, что коррупция в системе калужского УФСИН носит системный характер.

Простых граждан поражает, что две несчастные женщины попали под следствие из-за того, что пытались улучшить условия проживания их родственника. Такая показательная порка на фоне скандалов с комфортабельным проживанием авторитетов на зоне вызывает не самые лучшие эмоции у обывателя.