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Пробки в восемь баллов ожидаются в российской столице вечером, 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса, ссылаясь на ЦОДД.
Как отмечает источник, местами движение будет затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, передает "Радио 1"
Горожанам рекомендуют в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.
О планах Пекина разузнали американские журналисты