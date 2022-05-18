Жителей Москвы предупредили о восьмибалльных пробках к вечеру

Жителям города рекомендуют в час пик пользоватьс общественным транспортом

Пробки в восемь баллов ожидаются в российской столице вечером, 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса, ссылаясь на ЦОДД.

Как отмечает источник, местами движение будет затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, передает "Радио 1"

Горожанам рекомендуют в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.


Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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