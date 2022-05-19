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Перемещающиеся по территории Московской области автобусы порадуют пассажиров стихотворениями о России. О начале патриотической акция объявили представителем "Мострансавто".
Любой житель России может предложить свою работу на рассмотрение профильный комиссии. Желающим необходимо записать прочтение стихотворения о Родине и направить запись в компанию.
Патриотические стихотворения будут звучать во всех автобусах Подмосковья 12 июня. Длительность записи со стихотворением должна быть не больше 25 секунд, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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