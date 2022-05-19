Память о легендарном артисте увековечили

Памятник знаменитому советскому актеру Вячеславу Тихонову установили в подмосковном Павловском Посаде. В этом небольшом городе появился на свет будущий легендарный артист.



Сегодня, 19 мая, была проведена торжественная церемония открытия монумента.

Памятник звезде культовых советских кинолент "Семнадцать мгновений весны", "Доживем до понедельника", "Они сражались за Родину", "ТАСС уполномочен заявить" и других создал скульптор Владимир Иванов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", памятник разместили на пересечении улицы Герцена и улицы Кирова.