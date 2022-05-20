Мохнатый дошел до того, что не смог выполнить даже самое простое действие

Четвероногие любимцы – настоящий источник семейных баек и легенд. Ушастые частенько устраивают своим владельцам незабываемые минуты. Наблюдать за оригинальным поведением домашнего питомца – настоящее удовольствие. Так, необычайно ленивый пес поднял настроение многим интернет-пользователям.



Хвостатый настолько разленился, что не смог даже спуститься с дивана. Судя по всему, уставший от ратных дел собакен расположился на мягкой мебели, чтобы отдохнуть. В какой-то момент псу потребовалось отправиться по неотложным делам – ему пришлось покинуть уютную лежанку.

Точнее, он совершил неудачную попытку это сделать. Вероятно, пес начал "стекать" с дивана, но остановился на середине пути. Таким образом, передние лапы и морда ленивого нахала оказались на полу, а филейная часть продолжила возлежать на диване. Такая необычная поза четвероногого любимчика заставила интернет-пространство покатиться со смеху.

К слову, недавно "Утро" делилось необычным видеороликом с самой ленивой собачьей ссорой. Несмотря на серьезный конфликт, собакам было лень даже встать на четыре лапы.