Обленившийся до безобразия пес заставил народ хохотать

Обленившийся до безобразия пес заставил народ хохотать
Фото: www.pixabay.com
Мохнатый дошел до того, что не смог выполнить даже самое простое действие

Четвероногие любимцы – настоящий источник семейных баек и легенд. Ушастые частенько устраивают своим владельцам незабываемые минуты. Наблюдать за оригинальным поведением домашнего питомца – настоящее удовольствие. Так, необычайно ленивый пес поднял настроение многим интернет-пользователям.

Хвостатый настолько разленился, что не смог даже спуститься с дивана. Судя по всему, уставший от ратных дел собакен расположился на мягкой мебели, чтобы отдохнуть. В какой-то момент псу потребовалось отправиться по неотложным делам – ему пришлось покинуть уютную лежанку.

Точнее, он совершил неудачную попытку это сделать. Вероятно, пес начал "стекать" с дивана, но остановился на середине пути. Таким образом, передние лапы и морда ленивого нахала оказались на полу, а филейная часть продолжила возлежать на диване. Такая необычная поза четвероногого любимчика заставила интернет-пространство покатиться со смеху.

К слову, недавно "Утро" делилось необычным видеороликом с самой ленивой собачьей ссорой. Несмотря на серьезный конфликт, собакам было лень даже встать на четыре лапы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей