Путина возмутили слова губернатора Алиханова о спецоперации

Путина возмутили слова губернатора Алиханова о спецоперации
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Глава страны указал на неуместность отсылки

Владимир Путин провел онлайн-встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Во время беседы президент сделал главе региона замечание из-за его высказывания о спецоперации на Украине. 

Алиханов доложил главе о ситуации в Калиниградской области, они обсудили меры поддержки региона. При этом он отметил, что после начала спецоперации зафиксирован спад в строительной сфере. 

Президент указал, что на специальную военную операцию в данном вопросе ссылаться не надо – спад в строительстве был еще в 2020-21 годах, причем заметный, отметил он.

"Специальная военная операция на Донбассе тут совершенно ни при чем. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной", – сказал Путин во время встречи.

Эфир транслировал телеканал "Россия 24", отрывок показал Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Алиханов попросил у президента разрешения пояснить свои слова, однако Владимир Путин отметил, что делать этого не обязательно. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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